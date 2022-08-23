Четверо погибших, десять ранены: что известно об обстреле администрации Донецка ВСУ

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Число погибших мирных жителей в результате новых ударов ВСУ по Донецку возросло до четырех. Десять человек ранены. Об этом сообщили в штабе ДНР. Украинские военные били прицельно по жилым районам. Под обстрел попало здание администрации города, многоквартирный дом, торговый центр, университет и гостиница.

Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев находится в центре Донецка, рядом с местной гостиницей, которая сегодня подверглась обстрелу со стороны ВСУ.

«Видно посеченные осколками стены, повсюду стекла, куски бетона и кирпичи. ВСУ начали наносить удары центральным улицам города из тяжелой артиллерии и из РСЗО HIMARS около полудня», - рассказал корреспондент.

Во вторник в Ворошиловском районе города под обстрел как раз попало здание главы администрации республики. После попадания снаряда там начался пожар. Пожарные расчеты даже при риске повторного обстрела смогли быстро справиться с огнем. В это время внутри находилось множество сотрудников администрации, гостей и журналистов. Но люди смогли быстро и организованно спуститься в укрытие, в подвал, избежав паники.

Под удар также попал крупный местный торговый центр. Тротуары и дороги усеяны осколкам битого стекла, множество посеченных осколками автомобилей. Уже известно как минимум о трех погибших - одному из них, это молодой человек, 18 лет. Он погиб на пассажирском сидении микроавтобуса, куда угодил осколок снаряда. Также поступает информация о раненых. Пока известно о шести пострадавших мирных жителях. Сейчас им оказывают помощь врачи.

Уже достоверно известно - украинские военные нанесли удары по центральному Ворошиловскому району Донецка из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. Это отметил в своем заявлении и глава ДНР Денис Пушилин. На месте обстрела продолжают работать экстренные службы города - СЦКК, МЧС, представители силовых ведомств.