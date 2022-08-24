Победа за Россией: чем запомнился полуфинальный заезд «Танкового биатлона»

Команда из России выступала на танке Т-72Б3, выкрашенном в красный цвет. Соперниками по полуфинальному заезду стали коллективы из Белоруссии, Узбекистана и Монголии.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российская сборная по «Танковому биатлону» выиграла полуфинальный заезд, показав время лучше, чем в финале прошлого года - всего 1:29:57. Россию представляют два экипажа из Казанского танкового высшего училища и третий - из Восточного военного округа. Все они блестяще выполнили огневые задачи, допустив лишь один промах за всю гонку.

Команда из России выступала на танке Т-72Б3, выкрашенном в красный цвет. Соперниками по полуфинальному заезду стали коллективы из Белоруссии, Узбекистана и Монголии.

Танки, словно, живые существа, на некоторых многотонных стальных машинах ленточки под цвет. Это талисманы, чтобы удачно преодолеть косогоры и другие преграды.

«Тренера хорошие, настойчивые. Тренировались, покажем лучшие результаты, победим, конечно», - сказал участник «Танкового биатлона» (Россия).

На первой дорожке Белоруссия, у России - вторая, Монголия - третья, за ней Узбекистан. На трассе каждый экипаж должен преодолеть 10 препятствий: минное поле, ров с водой, курган, песочные насыпи, а еще и стрельба. Поразить нужно несколько мишеней.

«Колейный мост» - это один из самых трудных и опасных этапов. Здесь легко получить штрафы. Если, допустим, съехал с колеи, экипаж должен остановиться в обозначенном месте и выполнить контрольный осмотр машины.

Россия не сразу вырвалась в лидеры. Сначала первым - неожиданно для всех - был экипаж из Узбекистана. Но расклад позже изменился - на четвертом круге российские военные уверенно вышли вперед. А другие команды потеряли время на штрафных кругах из-за промахов. К тому же россияне - единственные, кто не менял танк во время заезда. У Монголии - машина сломалась и ее пришлось менять.

Трасса почти 50 километров. В каждой команде по три экипажа. В него входят три человека: командир, наводчик-оператор и механик-водитель. Первый экипаж проходит дистанцию и передает свою машину другому. Танк участвует только один, второй - запасной.

Одно из препятствий - противотанковый ров. Преодолеть его нужно без остановки двигателя, и чтобы при этом не скатиться и не задеть боковые столбы. Если не удалось - танк отправляется на пит-стоп.

Болельщики с флагами поддерживают команды. Когда российские экипажи финишировали, трибуны взрывались криком.

Команда из Белоруссии до последнего боролась за второе место с Узбекистаном, и ей это удалось. А Монголия потратила на заезд больше двух часов. Уже сегодня состоится второй полуфинал «Танкового биатлона». Лучшие будут участвовать в финале 27 августа.

Кроме того, на полуфинале «Танкового биатлона» в подмосковном Алабино побывал фотокорреспондент «Звезды» Алексей Иванов, который сумел поставить время на паузу и позволил насладиться статикой конкретного момента. На снимках можно рассмотреть каждую отдельно летящую из-под гусениц ревущего танка частичку грязи, каждое облачко выпускаемого двигателем дыма, каждое движение 46-тонной машины.