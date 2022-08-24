В МЧС уточнили, что под Хабаровском с якоря сорвало четыре баржи с 124 людьми
В Хабаровском крае сорвало четыре баржи, на них в общей сложности, предварительно, находится 124 человека, говорится в уточненной информации МЧС.
Ранее появились сообщения, что между материком и Сахалином при сильных волнах сорвало две баржи, после чего их стало относить южнее. Утверждалось, что на баржах всего было 64 человека.
«В настоящее время в Николаевском районе дрейфуют четыре баржи с тягачами. Две их них находятся на севере Амурского лимана (ближе к Сахалинскому заливу), другие две находятся южнее в Амурском лимане у берегов о. Сахалин», - сообщили в экстренных службах.
Кроме того, стало известно, что Ми-8 МЧС России начал эвакуировать людей с рыболовецких судов. С помощью спускового устройства спасатели поднимают членов экипажа на борт вертолета.