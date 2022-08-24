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Тотальная жара: в европейскую часть России придет аномальное лето

Сергей Лебедев
00:45 24.08.2022
В некоторых регионах столбики термометров поднимутся до 34-38 градусов тепла.
Тотальная жара: в европейскую часть России придет аномальное лето
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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С 24 по 28 августа в европейской части России ожидается аномально жаркая погода. В некоторых регионах столбики термометров поднимутся до 34-38 градусов тепла. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Росгидромет прогнозирует аномалии, температуру выше нормы на 7-10 градусов на большей части Северо-Западного федерального округа с 24 по 28 августа, в Коми и Калининградской области этот период будет чуть короче, до 27 августа. Температура будет достигать 27-32 градусов тепла. В Центральном федеральном округе повсеместно температура будет выше нормы на 6-10 градусов, прогнозируется 28-33 градусов тепла», - передает ТАСС слова Вильфанда.

Не обойдет жара и Поволжский федеральный округ. Там температура превысит климатическую норм на 6-9 градусов. Местами столбики термометров достигнут 34 градусов тепла. Также прогнозируется высокая температура в Южном и Уральском федеральных округах.

Накануне с предостережением выступил и мэр Москвы Сергей Собянин. В своем телеграм-канале он рассказал, что в ближайшие дни температура воздуха в столице будет превышать 30 градусов. По его словам, врачи рекомендуют не выходить на улицу без необходимости, особенно людям старшего возраста и с хроническими заболеваниями.

Напомним, что москвичей предупредили о повышении концентрации продуктов горения лесных пожаров. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец порекомендовал закрывать дома окна и использовать кондиционеры.

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