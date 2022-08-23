В стране и мире Закройте окна: в Москву придет новый смог с продуктами горения лесов Максим Крюков По словам сотрудника центра погоды, ожидается ухудшение экологической ситуации в столичном регионе ночью и утром. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о повышении концентрации продуктов горения лесных пожаров. «Прикройте окна, включите кондиционер, очиститель или освежитель воздуха! Экологическая ситуация в столичном регионе ночью и утром ухудшится - увеличится концентрация продуктов горения лесных пожаров», - написал он в своем Telegram-канале. Сотрудник центра отметил среди опасных веществ окиси и двуокиси углерода, оксиды азота, водные испарения, мельчайшие твердые частицы: сажа, зола, пепел, капли смолы. Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков выразил мнение, что жаркая погода и отсутствие осадков являются причинами распространения лесных пожаров. Кроме того, по мнению эксперта, свою лепту вносят несознательные граждане, чье безответственное поведение на отдыхе в лесу приводит к возгораниям. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика