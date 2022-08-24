Греция решила отгородиться от Турции забором вдоль реки Эврос

© Фото: Socrates Baltagiannis, dpa, Global Look Press

Греция планирует построить забор на границе с Турцией по всей длине реки Эврос. Во вторник такое решение принял правительственный совет национальной безопасности. Причиной стало усиление проблемы с незаконной миграцией, сообщает пресс-служба главы правительства.

Для строительства забора проведут тендер. Также решено модернизировать и усилить средства наблюдения на границе. В Греции считают, что турецкое руководство пытается использовать мигрантов в качестве инструмента «гибридной атаки».

«Только за один день 18 августа на Эвросе пытались пробраться более 1,5 тысячи мигрантов. 38 мигрантов, спасенных на прошлой неделе греческими властями, жалуются, что их насильно вывезли на остров на Эвросе турецкие власти», - сказал официальный представитель правительства Яннис Иконому.

Напомним, Греция отказалась поддержать предложение о запрете выдачи туристических виз гражданам России. Власти страны даже не рассматривают возможность изменения статуса российских виз.