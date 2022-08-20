Politico: Греция и Кипр не хотят лишать виз россиян

Греция и Кипр не поддержат инициативу Прибалтийских стран о запрете выдачи виз россиянам - Politico выяснило, как идет подготовка к встрече министров ЕС по этому вопросу.

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Греция и Кипр не считают целесообразным вводить запрет на выдачу туристических виз для граждан России. Генеральный секретарь министерства иностранных дел Кипра Корнелиос Корнелиу озвучил свою позицию в интервью Politico.

«Это было бы неправильное решение», — заявил Корнелиу изданию.

По словам главы внешнеполитического ведомства Кипра, запрет на въезд россиянам не укладывается в дружелюбную политику острова и даже туркам, с которыми идет давнее противостояние, посещение Кипра доступно.

«Мы верим в контакты между людьми, и даже гражданам Турции кипрские власти выдают визы, поэтому мы не считаем, что эта мера имеет какое-либо значение для россиян», - заключил дипломат.

К МИД Кипра понимают, что на острове живет большая русская община, и невозможно лишить этих людей общения с близкими людьми.

«Мы не должны препятствовать тому, чтобы эти общины вступали в контакт с семьями и друзьями. Главное оружие — европейское единство, и наши партнеры должны уважать чувствительность других в этом вопросе», - подчеркнул Корнелиу.

Аналогичный ответ о нежелании запрещать визы россиянам Politico получило от своих источников в правительстве Греции, где даже не рассматривают возможность изменения статуса российских виз.

Напомним, что с 18 августа Эстония запретила въезд россиянам в страну по шенгенским визам, выданным в Эстонии. В конце августа министры ЕС обсудят инициативу страны Балтии о полном запрете туристических виз россиянам на всем европейском пространстве.