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Дуда встретится с Зеленским в Киеве

Анна Касаткина
10:00 23.08.2022
Польская и украинская сторона планируют провести переговоры в Киеве на уровне лидеров и делегаций.
© Видео: Kancelaria Prezydenta Twitter © Фото: prezydentpl, Twitter
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Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с очередным визитом. Об этом в сообщается в аккаунте канцелярии польского лидера в Twitter.

«Начался очередной визит президента Польши Анджея Дуды на Украину», - говорится в сообщении.

К публикации прикреплено видео, на котором Дуда сходит с поезда в Киеве.

На сайте канцелярии уточняется, что польская и украинская сторона планируют провести переговоры на уровне лидеров и делегаций, которые будут посвящены ситуации на Украине, военным, экономическим и гуманитарным вопросам.

Дуда в этом году уже посещал Киев в феврале, апреле и мае. Ранее Верховная рада поддержала законопроект об особых гарантиях для граждан Польши.

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