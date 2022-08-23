Дуда встретится с Зеленским в Киеве

Польская и украинская сторона планируют провести переговоры в Киеве на уровне лидеров и делегаций.

© Видео: Kancelaria Prezydenta Twitter © Фото: prezydentpl, Twitter

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с очередным визитом. Об этом в сообщается в аккаунте канцелярии польского лидера в Twitter.

«Начался очередной визит президента Польши Анджея Дуды на Украину», - говорится в сообщении.

К публикации прикреплено видео, на котором Дуда сходит с поезда в Киеве.

На сайте канцелярии уточняется, что польская и украинская сторона планируют провести переговоры на уровне лидеров и делегаций, которые будут посвящены ситуации на Украине, военным, экономическим и гуманитарным вопросам.

Дуда в этом году уже посещал Киев в феврале, апреле и мае. Ранее Верховная рада поддержала законопроект об особых гарантиях для граждан Польши.