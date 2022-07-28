Рада приняла закон, уравнивающий в правах украинцев и поляков
Граждане Польши получат такие же права и свободы, что и украинцы.
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Верховная рада Украины поддержала законопроект, уравнивающий в правах граждан Польши и украинцев. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.
«Рада поддержала в целом законопроект об особых гарантиях для граждан Польши», - написал он в своем Telegram-канале.
Согласно новому закону, поляки смогут в течение полугода легально находиться на Украине без спецразрешений, считаться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться и получать социальные выплаты.
О том, что полякам на Украине могут предоставить особый правовой статус, стало известно в мае. Соответствующий закон рассмотрен по инициативе президента Владимира Зеленского.