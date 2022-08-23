ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию под Екатеринбургом

Двое молодых людей изготавливали запрещенные вещества и продавали их в даркнете.

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Крупную нарколабораторию раскрыли сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в деревне Марамзина Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарколаборатория, как уточняется, использовалась для производства и сбыта синтетических наркотиков в регионе. Правоохранители обнаружили более 11 кг мефедрона, что является особо крупным размером, лабораторное оборудование и химические реактивы.

Оперативники также выявили двоих причастных к совершению преступления - Алексея Цветкова 1987 года рождения и Григория Вараксина 1991 года рождения. Они изготавливали запрещенные вещества и продавали их в даркнете.

Злоумышленников объявили в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».

Ранее ФСБ пресекла один из крупнейших каналов поставок синтетических наркотических средств. Деятельность крупной подмосковной нарколаборатории координировалась из Турции.