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ФСБ обнаружила гигантскую нарколабораторию в Подмосковье

Светлана Иванова
10:12 24.09.2021
Ее производственная мощность оценивается в более 500 кг синтетических наркотических средств в месяц, сообщили в ведомстве.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Один из крупнейших каналов поступления синтетических наркотических средств в особо крупном размере ликвидировала ФСБ. Как сообщили в ведомстве, наркотики сбывали через интернет-магазины в теневом сегменте сети Интернет.

Задержать пятерых участников межрегионального преступного сообщества удалось в результате действий оперативников сразу четырех регионов: Московской, Ростовской, Астраханской областей и Краснодарского края. Задержан и организатор производства и каналов сбыта наркотических средств, осуществлявший координацию деятельности из Турции.

Подпольная нарколаборатория располагалась в Рузском районе Подмосковья. Ее производственная мощность оценивается в более 500 кг в месяц. ФСБ изъяла из оборота наркотических средств общей массой более 60 кг, а также 6 000 литров наркосодержащей жидкости, 1 500 кг прекурсоров и 22 000 кг химических реактивов.

По факту производства и распространения наркотиков возбуждены уголовные дела, задержанные заключены под стражу.

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