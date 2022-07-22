В Раде предложили воровать российский газ из транзитных трубопроводов

Политик предложил решить проблемы Украины в сфере энергетики за счет прав российской стороны, и при этом признал, что Киев должен выполнить транзитные обязательства перед партнерами.

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Депутат и экс-спикер Верховной рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украине необходимо начать воровать российский газ из транзитных трубопроводов, которые проходят по ее территории.

Политик предложил решить проблемы Украины в сфере энергетики за счет прав российской стороны, и при этом признал, что Киев должен выполнить транзитные обязательства перед партнерами.

«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация - ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», - написал Разумков в колонке для «Украинской правды».

По словам украинского депутата, киевские власти должны создать для этого совместно с «Нафтогазом» стратегический план развития отрасли.

Ранее глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину «Газпрому» для «Северного потока».