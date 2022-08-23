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Спланированный взрыв: кадры демонтажа поврежденных труб в Мариуполе

Максим Крюков
Андрей Лазарев
06:46 23.08.2022
В ходе выполнения работ было израсходовано 25 килограмм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил России успешно выполнили задачу по демонтажу двух поврежденных в ходе боевых действий 42-метровых труб котельной в Мариуполе, на месте которой планируется новое строительство. Такие работы проводились в городе впервые.

«В соответствии с обращением генерального подрядчика спланировано проведение строительства на месте котельной, пострадавшей в результате ведения боевых действий. Инженерным подразделением сводного отряда обрушения выполнена задача по демонтажу взрывным способом двух 42-метровых труб, пострадавших в ходе ведения боевых действий. Задача выполнена в полном объеме. Все прошло штатно, как нами и было спланировано», - рассказал командир группы подрывников позывной «Мувит».

Он добавил, что в ходе выполнения задачи было израсходовано 25 килограмм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Ранее «Звезда» рассказала, как российские саперы разминируют аэропорт в Мариуполе. В освобожденном украинском городе осталось множество мин, и теперь саперы из России внимательно прочесывают метр за метром, чтобы обезопасить территорию.

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