Спланированный взрыв: кадры демонтажа поврежденных труб в Мариуполе

В ходе выполнения работ было израсходовано 25 килограмм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

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Военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил России успешно выполнили задачу по демонтажу двух поврежденных в ходе боевых действий 42-метровых труб котельной в Мариуполе, на месте которой планируется новое строительство. Такие работы проводились в городе впервые.

«В соответствии с обращением генерального подрядчика спланировано проведение строительства на месте котельной, пострадавшей в результате ведения боевых действий. Инженерным подразделением сводного отряда обрушения выполнена задача по демонтажу взрывным способом двух 42-метровых труб, пострадавших в ходе ведения боевых действий. Задача выполнена в полном объеме. Все прошло штатно, как нами и было спланировано», - рассказал командир группы подрывников позывной «Мувит».

Он добавил, что в ходе выполнения задачи было израсходовано 25 килограмм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Ранее «Звезда» рассказала, как российские саперы разминируют аэропорт в Мариуполе. В освобожденном украинском городе осталось множество мин, и теперь саперы из России внимательно прочесывают метр за метром, чтобы обезопасить территорию.