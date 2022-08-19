Осколки стекол и арматура под ногами: как российские саперы разминируют аэропорт в Мариуполе

В освобожденном украинском городе осталось множество мин, и теперь саперы из России внимательно прочесывают метр за метром, чтобы обезопасить территорию.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В аэропорте Мариуполя после ухода украинских военных осталось множество мин. Корреспондент «Звезды» узнал, как российские саперы проводят разминирование территории.

В поле рядом со взлетной полосой работают новейшие гусеничные роботы-саперы «Уран-6». Они оснащены специальными катковыми тралами, которые способны быстро и эффективно находить и обезвреживать противопехотные мины нажимного действия.

Останавливается робот лишь на секунду, затем продолжает двигаться дальше, сминая густую траву. Управление ведется дистанционно. Пульт находится в руках оператора, причем сигнал передается на расстоянии в один километр.

Саперы Международного противоминного центра получают инструктаж. Нужно рассредочиться по территории аэропорта, осмотреть все вокруг метр за метром, обращая внимание на каждую мелочь.

Частой цепью, осторожно и внимательно саперы прочесывают территорию аэропорта. Пока одни военнослужащие работают на улице, другие ищут взрывоопасные предметы в зданиях. Например, в бывшей диспетчерской, где в период боевых действий находился наблюдательный пункт ВСУ.

Под ногами саперов лежат осколки выбитых стекол, разломанная мебель, куски арматуры, камни, коробки... Заходя в комнату, делится один из саперов, нужно обращать внимание на растяжки.

Смертоносная находка может быть где угодно. Ступать нужно аккуратно, открыть каждую уцелевшую дверь, заглянуть в каждый угол.

Только что саперы прямо на месте уничтожили сразу три снаряда. И, как говорят бойцы, все они западного производства.

Территория аэропорта - 250 гектаров. Российские саперы уже несколько недель трудятся не покладая рук. Дождь или пекло, для них не имеет значения. Главное - выполнить задачу.

«За прошедший период уничтожено более 17 тысяч взрывоопасных предметов. Мы стараемся, работаем усердно. Соответственно, аэропорт будет подлежать восстановлению для того, чтобы город Мариуполь в скорейшем времени привести к нормальной жизнедеятельности», - комментирует командир группы разминирования Международного противоминного центра ВС РФ, позывной «Беркут».

Большая часть воздушной гавани уже разминирована. Саперы говорят, что территория очищена от взрывоопасных предметов более чем на 70 процентов.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры работы саперов РФ и ДНР в Мариуполе. В настоящий момент они работают над полным разминированием территории города.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов