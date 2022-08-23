«Сброшено фугасных бомб до 4000 штук»: что содержат раскрытые архивы о страшных бомбардировках Сталинграда

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Нападение сопровождалось невиданными до этого авиаударами по мирному населению. Известно о более чем двух тысячах совершенных боевых вылетов люфтваффе, которые привели к разрушению половины города и гибели более сорока тысяч жителей.

Ранее УФСБ России по Омской области обнародовало два архивных документа, с которых сняли грифы секретности. В них содержится информация об Адольфе Гитлере и Йозефе Геббельсе. Исходя из данных материалов, становится понятно, какая атмосфера царила в поверженном Берлине в мае-июне 1945 года.

Накануне битвы за Берлин органы советской военной контрразведки «Смерш» начали выполнение задачи по розыску, а также аресту Гитлера и других нацистских главарей.