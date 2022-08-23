«Сброшено фугасных бомб до 4000 штук»: что содержат раскрытые архивы о страшных бомбардировках Сталинграда
Известно о более чем двух тысячах совершенных боевых вылетов люфтваффе, которые привели к разрушению половины города и гибели более сорока тысяч жителей.
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На официальном сайте ФСБ России были опубликованы архивные документы с информацией о бомбардировках Сталинграда летом и осенью 1942 года со стороны Военно-воздушных сил Германии (люфтваффе). В материалах Управления НКВД СССР по Сталинградской области содержатся обобщенные сведения о времени и последствиях налетов немецкой авиации.