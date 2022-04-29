ФСБ опубликовала новые документы о последних днях в бункере Гитлера

Представлены собственноручно написанная автобиография личного пилота Адольфа Гитлера Ганса Баура на немецком языке с переводом и его показания на допросе в НКВД в декабре 1945 года.

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Федеральная служба безопасности России рассекретила новые документы о самоубийстве лидера НСДАП Адольфа Гитлера в конце апреля 1945 года. Архивные материалы хранятся в управлении ФСБ по Новгородской области.

В показаниях его бывшего личного пилота Ганса Баура описано, что происходило в бункере фюрера до и после кончины диктатора.

В материалах имеется справка на арестованного Баура от 13 декабря 1945 года из Бутырской тюрьмы, можно ознакомиться с автобиографией, переведенной на русский язык. Также показана фотография Баура с Гитлером, его показания на допросе в НКВД СССР в декабре 1945 года.

В документах говорится, что 30 апреля Гитлер вызвал к себе Баура, чтобы проститься с ним и поблагодарить за службу. По словам пилота, он хотел отговорить диктатора от решения свести счеты с жизнью, однако тот заявил, что немецкие военные не желают сражаться, а он не в состоянии больше это выносить.

Согласно показаниям Баура, Гитлер подарил ему на прощание картину голландского художника Рембрандта — портрет прусского короля Фридриха Великого. Также он приказал сжечь после смерти свое тело и тело жены Евы Браун, чтобы избежать посмертного повешения, как это произошло ранее с Бенито Муссолини.