В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Треть россиян готова пожертвовать зарплатой ради дополнительных выходных

Сергей Лебедев
05:52 23.08.2022
Большинство работников уверяет, что им хватает двух выходных дней в неделю.
Треть россиян готова пожертвовать зарплатой ради дополнительных выходных
© Фото: Nick White, moodboard, Global Look Press
Читайте нас на:

Около трети россиян согласились бы на сокращение своей заработной платы ради увеличения количества выходных дней. Об этом говорят данные, полученные в результате опроса около четырех тысяч работников из разных регионов России.

«Каждый пятый (21%) согласился бы на сокращение заработка менее чем на 10%, каждый десятый (10%) готов пожертвовать 10-20% заработной платы ради отдыха, незначительное количество респондентов (по 2%) рассмотрели бы вариант урезания доходов на 20-30% и более», - приводит РИА Новости данные исследования.

При этом 65 процентов опрошенных не готовы жертвовать зарплатой ради дополнительных выходных. Большинство респондентов отмечает, что им хватает двух выходных дней в неделю, а 6% считают, что для полноценного отдыха им достаточно одного выходного. Кроме того, 74% опрошенных не готовы жертвовать отпуском ради увеличения количества выходных дней.

Напомним, недавно Федерация независимых профсоюзов России направила в Министерство труда и социальной защиты РФ предложение о введении  нового вида страхования - утраты заработка. Его планируется ввести за счет налога на доходы физических лиц.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:45 Вопросы истории
«Сброшено фугасных бомб до 4000 штук»: что содержат раскрытые архивы о страшных бомбардировках Сталинграда
03:33 В стране и мире
Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной позвонила отцу из Прибалтики
02:05 В стране и мире
Закройте окна: в Москву придет новый смог с продуктами горения лесов
20:50 В стране и мире
Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно
22:34 В стране и мире
США осудили убийство журналистки Дарьи Дугиной
Популярное
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.