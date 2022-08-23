Треть россиян готова пожертвовать зарплатой ради дополнительных выходных

Большинство работников уверяет, что им хватает двух выходных дней в неделю.

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Около трети россиян согласились бы на сокращение своей заработной платы ради увеличения количества выходных дней. Об этом говорят данные, полученные в результате опроса около четырех тысяч работников из разных регионов России.

«Каждый пятый (21%) согласился бы на сокращение заработка менее чем на 10%, каждый десятый (10%) готов пожертвовать 10-20% заработной платы ради отдыха, незначительное количество респондентов (по 2%) рассмотрели бы вариант урезания доходов на 20-30% и более», - приводит РИА Новости данные исследования.

При этом 65 процентов опрошенных не готовы жертвовать зарплатой ради дополнительных выходных. Большинство респондентов отмечает, что им хватает двух выходных дней в неделю, а 6% считают, что для полноценного отдыха им достаточно одного выходного. Кроме того, 74% опрошенных не готовы жертвовать отпуском ради увеличения количества выходных дней.

Напомним, недавно Федерация независимых профсоюзов России направила в Министерство труда и социальной защиты РФ предложение о введении нового вида страхования - утраты заработка. Его планируется ввести за счет налога на доходы физических лиц.