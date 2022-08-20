Профсоюзы предложили ввести в России обязательное страхование на случай потери заработка

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда и социальной защиты РФ предложение о введении нового вида страхования - утраты заработка. Никаких дополнительных отчислений для этого гражданам делать не придется - страхование планируется ввести за счет налога на доходы физических лиц.

Профсоюзы выдвинули идею двух видов обязательного страхования: полной или частичной утраты заработка, в том числе по причине безработицы, задолженности по зарплате и неполной занятости.

«Новый вид страхования должен носить обязательный характер. Финансирование расходов на страхование может осуществляться, например, за счет средств, уплачиваемых работниками в виде 1-1,5% налога на доходы физических лиц», - документ цитирует ТАСС.

ФНПР перечислили три возможных страховых случая: потеря работы, перевод на режим неполного рабочего времени или в простое, а также возникновение задолженности по заработной плате, особенно в случае банкротства работодателя.

Схему введения нового вида обязательного социального страхования представил глава группы социального партнерства ФНПР Михаил Сапир. Он считает, что проект можно реализовать без повышения налоговой нагрузки на работодателей и сотрудников.

«Мы предлагаем сократить НДФЛ, общая нагрузка на работника может остаться той же самой, 13%, но часть этого нужно направить в качестве страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования, который выступит в качестве страховщика. Предлагается просто сделать перераспределение», - пояснил Сапир.

Напомним, что по данным Минтруда РФ на июль 2022 года, уровень безработицы в стране пришел к допандемическим показателям. Число зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,11 миллиона человек, что на 60% ниже, чем в начале 2021 года.