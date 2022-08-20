В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Профсоюзы предложили ввести в России обязательное страхование на случай потери заработка

Ирина Елагина
18:47 20.08.2022
ФНПР внесла пакет предложений об обязательном страховании работников на случай потери постоянного дохода.
Профсоюзы предложили ввести в России обязательное страхование на случай потери заработка
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
Читайте нас на:

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда и социальной защиты РФ предложение о введении  нового вида страхования - утраты заработка. Никаких дополнительных отчислений для этого гражданам делать не придется - страхование планируется ввести за счет налога на доходы физических лиц.

Профсоюзы выдвинули идею двух видов обязательного страхования: полной или частичной утраты заработка, в том числе по причине безработицы, задолженности по зарплате и неполной занятости.

«Новый вид страхования должен носить обязательный характер. Финансирование расходов на страхование может осуществляться, например, за счет средств, уплачиваемых работниками в виде 1-1,5% налога на доходы физических лиц», - документ цитирует  ТАСС.

ФНПР перечислили три возможных страховых случая: потеря работы, перевод на режим неполного рабочего времени или в простое, а также возникновение задолженности по заработной плате, особенно в случае банкротства работодателя.

Схему введения нового вида обязательного социального страхования представил глава группы социального партнерства ФНПР Михаил Сапир. Он считает, что проект можно реализовать без повышения налоговой нагрузки на работодателей и сотрудников.

«Мы предлагаем сократить НДФЛ, общая нагрузка на работника может остаться той же самой, 13%, но часть этого нужно направить в качестве страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования, который выступит в качестве страховщика. Предлагается просто сделать перераспределение», - пояснил Сапир.

Напомним, что по данным Минтруда РФ на июль 2022 года, уровень безработицы в стране пришел к допандемическим показателям. Число зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,11 миллиона человек, что на 60% ниже, чем в начале 2021 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:02 Армия
Видео
Глава ГУИР Минобороны Осадчук рассказал, почему ИИ никогда не доверят «красную кнопку»
15:23 Армия
МО РФ: проводится расследование отравления боевыми веществами главы Херсонской области Сальдо
10:51 Армия
Видео
Шойгу назвал идею запретить въезд в ЕС для граждан РФ проявлением нацистской политики
11:45 В стране и мире
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. 2 дивизион. Лаос, Армения, Сирия, Мьянма
10:18 Армия
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Видео
МО РФ: националисты батальона «Кракен» под Харьковом расстреляли 100 мотострелков ВСУ для устрашения
Видео
В Михайловской артиллерийской академии рассказали о взаимодействии БПЛА с артиллерией в зоне СВО
Видео
Осколки стекол и арматура под ногами: как российские саперы разминируют аэропорт в Мариуполе
Видео
МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС последствия превзойдут надвигающийся энергокризис в Европе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.