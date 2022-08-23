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«Маршал Шапошников» и вертолеты Ка-27 провели учения в Японском море

Сергей Лебедев
04:48 23.08.2022
Военные быстро нашли и «уничтожили» подводную лодку условного противника.
«Маршал Шапошников» и вертолеты Ка-27 провели учения в Японском море
© Фото: Минобороны РФ
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Экипаж фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в рамках учений на одном из полигонов в Японском море вместе с двумя вертолетами Ка-27ПЛ нашел и «уничтожил» подводную лодку условного противника.

«Согласно условиям учения, по разведданным стало известно, что вблизи залива Петра Великого может находиться неопознанная подводная лодка. Экипаж фрегата выполнил переход в назначенный район и провел комплексный поиск субмарины с применением штатных средств и двух палубных вертолетов Ка-27 противолодочной модификации морской авиации флота», - говорится в сообщении Тихоокеанского флота.

Отмечается, что вертолетам с гидроакустическими станциями удалось быстрой найти условную субмарину. Ее «уничтожил» фрегат глубинными бомбами из реактивно-бомбометной установки РБУ-6000.

Напомним, в июне фрегат «Маршал Шапошников» уже отражал условную воздушную атаку в Охотском море. Расчеты ПВО корабля успешно «сбили» вражеский самолет.

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