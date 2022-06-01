Фрегат «Маршал Шапошников» отразил воздушную «атаку» в Охотском море

В ВВО уточнили, что тренировку провели в соответствии с планом боевой подготовки флота. В данный момент фрегат выполняет задачи в море в составе корабельной ударной группы.

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Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» отразил условную воздушную атаку в Охотском море. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«По замыслу тренировки, средствами ПВО корабля был обнаружен бомбардировщик условного противника, следующий курсом к району выполнения задач фрегата», - говорится в сообщении.

Расчеты ПВО фрегата обнаружили, идентифицировали и взяли на сопровождение самолет условного противника. Как только сымитированная электронным способом воздушная цель вошла в зону досягаемости, она была уничтожена средствами ПВО «Маршала Шапошникова».

В ВВО уточнили, что тренировку провели в соответствии с планом боевой подготовки флота. В данный момент фрегат выполняет задачи в море в составе корабельной ударной группы.

Ранее сообщалось, что Тихоокеанский флот получит шесть новых кораблей до конца года.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов