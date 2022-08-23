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Сканирование неба и уничтожение любых целей: кадры боевой работы ЗРК С-300В в зоне спецоперации

Павел Кольцов
Максим Крюков
06:00 23.08.2022
Зенитно-ракетная система способна сопровождать 12 целей и половину из них сразу уничтожить.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Радиолокационная станция зенитно-ракетной системы С-300В обнаруживает и сопровождает цели. Если на запросы цель не отвечает, команда тревоги передается уже на пусковую установку.

С-300 приводит ракеты в стартовое положение, они могут поразить все, что летит в радиусе сотни километров и на высоте 35 тысяч метров. Еще один радар - непосредственно на пусковой установке - фактически подсвечивает цель, обеспечивая ее захват и уничтожение.

С первого и единственного выстрела поражают, например, самолеты и вертолеты противника. Двойной расход ракет гарантирует уничтожение уже более сложных целей - это крылатые или баллистические ракеты. И таких в послужном списке расчетов С-300В Западного военного округа немало.

«Одна цель была "Точка-У", три "Байрактара" сбили в один день. Сложно "Байрактары", они из пластика, совсем мелко отображаются, но если цель станция взяла, то все», - рассказал командир батареи С-300В Сергей Иванов.

На дежурство выезжает радиолокационная станция кругового обзора. Она разворачивает радар, который напоминает огромную солнечную батарею. И начинает сканировать небо. Мощность станции такова, что установленные на летательных аппаратах средства радиоэлектронной борьбы заглушить ее не в состоянии.

Зенитно-ракетная система способна сопровождать 12 целей и половину из них сразу уничтожить. На эту ЗРС идет настоящая охота. Поэтому расчеты С-300В меняют дислокацию несколько раз в сутки.

«Запускают РСЗО, смотрят, откуда было принято решение, потом запускают "Точку-У", уничтожая пусковые - не получается, потому что средства ПВО у нас в хорошем состоянии, справляются со всеми целями», - добавил командир батареи.

Цели этого комплекса - самые варварские образцы вооружения украинских националистов. Беспилотники-камикадзе и ракеты «Точка-У», напичканные тротилом или гексогеном, нашпигованные гвоздями и подшипниками, чтобы жертв было больше. О состоянии российских средств ПВО в зоне спецоперации говорят красные звезды, которые ракетчики рисуют после каждой новой уничтоженной боевой цели.

Накануне в МО РФ сообщили, что российские силы ПВО за сутки уничтожили в воздухе пять беспилотников противника в ДНР, Херсонской и Харьковской областях, а также перехватили 13 снарядов РСЗО. Среди них восемь снарядов, которые украинские военные выпустили с помощью американских систем HIMARS в районе Каховки в Херсонской области.

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