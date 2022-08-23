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Politico: США могут скрывать истинный размер военной помощи Киеву

Сергей Лебедев
03:59 23.08.2022
Однако никто в Белом доме не подтверждал и не намекал на наличие тайных поставок вооружений Украине.
Politico: США могут скрывать истинный размер военной помощи Киеву
© Фото: Senior Airman Faith Schaefer, Keystone Press Agency, Global Look Press
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США могут поставлять Украине больше военной помощи, чем об этом официально заявляют в Белом доме. Такое предположение сделала американская газета Politico. Отмечается, что высокопоставленный представитель Пентагона недавно признал отправку Киеву противорадиолокационных ракет HARM, но это не было анонсировано.

Также в публикации вспомнили об атаках по объектам в Крыму, которые якобы совершили при помощи ракет большой дальности. При этом на Западе заявляют, что Киеву не поставляют дальнобойные ракеты.

Однако в Politico подчеркнули, что информация о сокрытии масштабов военной помощи Киеву является лишь предположением. Никто в Белом доме не подтверждал и не намекал на наличие тайных поставок вооружений.

«Даже если бы они были, маловероятно, что они сообщили бы нам об этом секретном решении», — добавили в публикации.

Ранее газета Politico заявила, что шесть крупнейших европейских стран не дали в июле новых двусторонних военных обещаний Украине. Они якобы не поспевают за военной помощью, которая поступает из Великобритании, Польши и США.

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