FT: немецкий город Шведт негодует из-за введенного эмбарго на нефть из России Максим Крюков Местные жители опасаются закрытия крупного НПЗ, который зависит от поставок из России по трубопроводу «Дружба». Жители немецкого города Шведт активно выражают свое недовольство в связи с поспешным решением властей ФРГ о введении эмбарго на российскую нефть. Об этом написал корреспондент газеты Financial Times Гай Шазан. В материале отмечается, что в городе находится крупный нефтеперерабатывающий завод, который зависит от поставок из России по трубопроводу «Дружба». По словам журналиста, горожане опасаются закрытия НПЗ. Это «поистине кошмарный сценарий», который приведет к безработице и проблемам с энергоснабжением, заявила мэр Шведта Аннекатрин Хоппе. «Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на эмбарго. Некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с "Дружбой", но выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти», - говорится в статье. Депутат бундестага Йенс Кеппе, который проживает в данном населенном пункте, рассказал изданию о недовольствах местных жителей, которые считают, что они стали «разменной монетой в чужой игре». «Санкции, которые в итоге вредят тебе больше, бессмысленны. Эмбарго на нефть не навредит России - они просто начнут продавать ее кому-то другому», - приводит газета слова местной жительницы Урсулы Патц. Ранее издание The National Interest написало, что западные санкции против России не сработали. Политики в ЕС обеспокоены эффективностью российской экономики, которая выдержала санкционный удар Запада и не думает сдаваться.