В Оттаве из отеля украли самое известное фото Черчилля без сигары

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В Оттаве из самого дорогого и известного отеля канадской столицы «Шато Лорье» украли черно-белую фотографию британского премьер-министра Уинстона Черчилля под названием «Рычащий лев». Вместо оригинала, висевшего в читальном зале гостиницы с 1998 года, воры оставили копию снимка.

Подмену удалось обнаружить совсем недавно. В обстоятельствах кражи сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов.

«Мы очень раздосадованы этим вопиющим случаем», - передает телеканал CTV слова генерального менеджера отеля.

Украденная фотография была сделана в декабре 1941 года после выступления Черчилля в канадском парламенте. Она считается самым известным фотографическим изображением политика без сигары.

Напомним, в июле в Шотландии с помощью рентгена удалось обнаружить ранее неизвестный автопортрет нидерландского художника Винсента Ван Гога. Он скрывался за другой картиной художника «Портрет крестьянки в белом чепце», который хранится в Национальной галерее.