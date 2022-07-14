В Шотландии нашли ранее неизвестный автопортрет Ван Гога

Он скрывался за другой картиной художника «Портрет крестьянки в белом чепце».

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Neil Hanna, nationalgalleries.org

В Шотландии с помощью рентгена удалось обнаружить ранее неизвестный автопортрет нидерландского художника Винсента Ван Гога. Он скрывался за другой картиной художника «Портрет крестьянки в белом чепце», который хранится в Национальной галерее.

Перед выставкой ученые решили сделать рентгеновский снимок полотна и за слоями клея и картона увидели изображение мужчины в шляпе и повязанном на шее платке. Ван Гог из экономии часто использовал свои холсты с обеих сторон. По словам экспертов, найденный рисунок, возможно, является одной из первых попыток живописца написать автопортрет.

Сейчас посетители выставки смогут разглядеть его только с помощью специального прибора. Но, по словам реставраторов, существует возможность разделить две картины.

В конце прошлого года с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке пустили картину Винсента Ван Гога «Стога пшеницы» за $35,9 млн. Первоначальная цена работы выдающегося художника составляла около 30 миллионов долларов, однако в ходе торгов стоимость лота выросла.