Бои на подступах к Угледару: как бронегруппы морской пехоты работают на передовой

Задачей бронегрупп также является снабжение. Боеприпасы, продовольствие, огневая поддержка штурмовых групп, действующих на самом острие, также необходима.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Бронегруппа морской пехоты Тихоокеанского флота работает на передовой угледарского направления. Бои идут уже на подступах к городу. Укреплинии противника накрывает осколками и клубами дыма от снарядов Т-80 и БМП-3 морпехов.

Старт очередной бронегруппы. На передний край выходят по две-три машины по наводкам разведки. Это своеобразные «летучие бригады». Появляются из ниоткуда, проводят быстрый маневренный бой и исчезают.

Под защитой масксетей и крон деревьев бойцы поделились со съемочной группой «Звезды» тонкостями своей работы на передовой и оценками морального состояния тех, кто по другую сторону.

«Навели шороха им, они не ожидали то, что такой будет от нас напор. У нас есть экипаж, которым можно гордиться. Они на сто метров подошли к вражеским окопам. И вели прямой огонь на противника», - поделился механик-водитель Иван.

Задачей бронегрупп также является снабжение. Боеприпасы, продовольствие, огневая поддержка штурмовых групп, действующих на самом острие, также необходима.

«Они в отчаянии. Это и из радиоперехватов. Чуть ли не ежедневно просят, чтоб им дали приказ на отход. Отойти с этих позиций. Там я так понимаю, их не жалеют», - рассказал командир взвода Дамир.

Гвардейская бригада морпехов ТОФ продолжает успешные наступательные действия в направлении Павловки и Угледара. За пару минувших дней уничтожено более двух сотен военнослужащих ВСУ и бойцов теробороны, несколько минометных расчетов и полдюжины опорных пунктов противника.

Ранее в Минобороны России сообщили, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 41 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики. Игорь Конашенков уточнил, что в результате ударов были уничтожены более 270 украинских националистов и выведены из строя 54 единицы военной техники противника.