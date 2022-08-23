В стране и мире Летчик-герой Дамир Юсупов опубликовал кадры лесных пожаров из кабины пилота Максим Крюков На видео видны густые клубы дыма, растянувшиеся на огромные расстояния. © Видео: yusupov_damir_, Instagram © Фото: yusupov_damir_, Instagram Читайте нас на: В Сети опубликованы кадры лесных пожаров с высоты полета самолета. Материалом поделился Герой России Дамир Юсупов. На видео видны густые клубы дыма, растянувшиеся на огромные расстояния. «Соблюдайте правила пожарной безопасности во время отдыха на природе, берегите лес», - подписал публикацию Юсупов. Ранее «Звезда» рассказала, как в Рязанской области борются с крупнейшими лесными пожарами. МЧС привлекло к тушению рязанских пожаров подразделения из пяти соседних регионов, в том числе из Москвы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика