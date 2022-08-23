Летчик-герой Дамир Юсупов опубликовал кадры лесных пожаров из кабины пилота
На видео видны густые клубы дыма, растянувшиеся на огромные расстояния.
© Видео: yusupov_damir_, Instagram © Фото: yusupov_damir_, Instagram
В Сети опубликованы кадры лесных пожаров с высоты полета самолета. Материалом поделился Герой России Дамир Юсупов.
На видео видны густые клубы дыма, растянувшиеся на огромные расстояния.
«Соблюдайте правила пожарной безопасности во время отдыха на природе, берегите лес», - подписал публикацию Юсупов.
Ранее «Звезда» рассказала, как в Рязанской области борются с крупнейшими лесными пожарами. МЧС привлекло к тушению рязанских пожаров подразделения из пяти соседних регионов, в том числе из Москвы.