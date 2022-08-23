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Украина денонсировала соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения

Виктория Ивашечкина
21:54 23.08.2022
В Министерстве финансов РФ уточнили, что соглашение прекращает свое действие с 1 января 2023 года.
Украина денонсировала соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения
© Фото: Aleksandr Gusev, Keystone Press Agency, Global Look Press
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В Минфине России заявили, что Украина денонсировала соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонении от уплаты налогов.

«Украина нотой официально уведомила Российскую Федерацию о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины», - поясняется в сообщении ведомства, передает ТАСС.

В Минфине уточнили, что в соответствии с нотой украинской стороны от 8 июня 2022 года и ответной нотой российской стороны от 23 августа текущего года «соглашение прекращает свое действие с 1 января 2023 года».

В мае этого года Украина вышла из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войны. Такое решение приняла Верховная рада. Этот договор был подписан в 2011 году и ратифицирован Украиной в 2013 году.

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