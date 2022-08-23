МРК «Мытищи» успешно запустил ракету «Калибр» из акватории Белого моря
Малый ракетный корабль «Мытищи» Балтийского флота успешно запустил ракету комплекса «Калибр» в Белом море. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
Запущенная экипажем корабля ракета поразила береговую цель на полигоне Чижа.
До этого корабль совершил межфлотский переход по Балтике в Финский залив, а потом по речным путям через Неву, Ладогу и Беломоро-Балтийский канал - и в итоге в Белое море.
Преодолев более 2 000 морских миль, малый ракетный корабль зашел в Северодвинск. Оттуда он вышел в морские полигоны Северного флота и запустил ракету.
В Балтфлоте уточнили, что в ближайшее время корабль вернется обратно в Балтийск тем же маршрутом.
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов