Подозреваемый рассчитывал подорвать автомобиль местной администрации, для чего заложил под его днище самодельную взрывчатку.

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Российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске. Задержанный гражданин Украины Виталий Расторгуев дал признательные показания и сообщил, что по заданию своих кураторов готовил подрыв самодельной бомбы.

«Я утром в одном из дворов по улице Шевченко заложил под автомобиль самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать в микрорайоне Слободка возле Дома культуры "Маяк"», - цитирует Расторгуева РИА Новости.

На этой машине передвигались сотрудники региональной администрации, и она часто проезжала без досмотра на массовые мероприятия, добавил он.

«В этот день в ДК "Маяк" должно было проходить городское мероприятие, на котором кроме сотрудников ВГА должны были присутствовать мирные люди, в том числе жители России», - признался задержанный.

Для активации взрывного устройства необходимо было позвонить на определенный номер. После совершения задуманного подозреваемый рассчитывал выложить фото- и видеоотчет в Telegram-каналах.

Теракт удалось предотвратить благодаря камере видеонаблюдения. Момент закладки взрывчатки попал на видео, после чего Расторгуева удалось задержать.