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В ДНР предотвратили теракт, который готовил прошедший обучение в Чехии диверсант

Виктория Ивашечкина
16:57 23.08.2022
Сам диверсант рассказал, что ему поручили заложить взрывное устройство в здании Володарской администрации.
В ДНР предотвратили теракт, который готовил прошедший обучение в Чехии диверсант
© Фото: AndrijKo.ukr, CC BY-SA 3.0, Wikimedia
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Украинский гражданин, который прошел спецподготовку в Чехии, готовил теракт в ДНР. Об этом заявил пресс-офицер министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР Михаил Попов.

«В МГБ ДНР обратился гражданин Украины Карпенко Евгений Анатольевич, 1984 года рождения, который сообщил, что, находясь на заработках на территории Чешской Республики был завербован украинскими спецслужбами», - отметил Попов.

По его словам, после вербовки мужчина прошел обучение в Чехии под руководством чешских и украинских инструкторов по огневой подготовке и минно-взрывному делу. Уточняется, что далее он был направлен на территорию ДНР, передает ТАСС.

Присутствовавший на пресс-конференции Карпенко рассказал, что ему поручили заложить взрывное устройство в здании Володарской администрации. Он уточнил, что за это ему пообещали денежное вознаграждение в размере €2 тыс.

При этом первый замминистра иностранных дел республики Сергей Пересада сообщил, что ДНР отправила МИД РФ информацию об участии Чехии в подготовке теракта.

В конце июля ФСБ предотвратила теракт, готовившийся сторонниками «Правого сектора»* в Липецкой области. Как сообщили в спецслужбе, участники группы проникли на территорию России, чтобы совершить теракт. Они должны были совершить подрыв самодельного взрывного устройства большой мощности в местах скопления людей на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка.

* «Правый сектор» - террористическая организация, запрещенная на территории России. 

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