Спорт В UEFA выступили против смены статуса крымского футбола Ян Брацкий Исполнительный комитет организации запретил крымским клубам участвовать в играх под эгидой РФС в конце августа 2014 года до дальнейшего уведомления. © Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress Читайте нас на: В UEFA напомнили о запрете участия футбольных клубов из Крыма в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС). «В соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года, исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС) с 1 января 2015 года, регион признан "особой зоной" до дальнейшего уведомления», - цитирует ТАСС заявление пресс-службы организации. Накануне стало известно об организации специальной рабочей группы Футбольной национальной лиги, члены которой посетят Крым и проанализируют готовность местных клубов к интеграции с российским чемпионатом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика