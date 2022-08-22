ФНЛ изучит возможность интеграции крымских команд в российский футбол
Решением Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) крымские клубы выступают в чемпионате региона.
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Рабочая группа Футбольной национальной лиги (ФНЛ) изучит вопрос о готовности профессиональных клубов Крыма к интеграции в ФНЛ.
«Принято решение о создании совместной рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции. Делегация ФНЛ в ближайшее время посетит полуостров», - сообщила ФНЛ в своем официальном Telegram-канале.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) опротестовал решение украинской ассоциации футбола, изобразившей на форме футболистов своей национальной сборной контуры Крыма. Соответствующие документы поданы в Международную федерацию футбола.