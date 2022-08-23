Борьба за живучесть: конкурсанты АрМИ спасли от воды условные корабли в Азербайджане

Лучший результат в этом этапе показала команда Азербайджана, набрав 40 баллов. Российские моряки заняли второе место с 34 баллами. Третьими стали участники из Ирана, добившись результата в 32 балла. И четвертое место обеспечила себе команда Казахстана с 30 баллами.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Азербайджане состоялся посвященный борьбе за живучесть корабля этап конкурса Армейских международных игр «Кубок моря». Команды боролись с поступающей водой в тренажерном комплексе на берегу.

Лучший результат в этом этапе показала команда Азербайджана, набрав 40 баллов. Российские моряки заняли второе место с 34 баллами. Третьими стали участники из Ирана, добившись результата в 32 балла. И четвертое место обеспечила себе команда Казахстана с 30 баллами.

Напомним, «Кубок моря» проходит в с 15 по 27 августа на территории Азербайджана. Друг с другом соревнуются команды из России, Азербайджана, Ирана и Казахстана.

Ранее «Звезда» показала, как погода уравняла всех участников «Снайперского рубежа» в Венесуэле.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов