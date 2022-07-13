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Столтенберг заявил об отказе НАТО от прежних отношений с Россией

Виктория Ивашечкина
19:58 13.07.2022
По словам генсека, альянс много лет до этого работал над улучшением диалога с Москвой.
Столтенберг заявил об отказе НАТО от прежних отношений с Россией
© Фото: Andreas Gora, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не станет следовать прежнему пути выстраивания отношений с Россией.

«Я много лет работал над диалогом с Россией, поскольку был уверен, что мы должны стараться выстраивать лучшие отношения», - отметил он на совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента, передает РИА Новости.

Однако, по его словам, после февраля «тот путь, который мы пытались строить для взаимодействия с Россией, - мы не можем больше следовать ему».

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс с 2014 года готовился к противостоянию с Россией. Все это происходило при том факте, что РФ была указана в действовавшей на тот момент стратегической концепции блока, как партер. 

В ходе саммита, который прошел в Мадриде в июне, Россию назвали самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса. В связи с этим НАТО планирует усилиться в восточной Европе.

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