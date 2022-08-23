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Власти Канады заявили о новых санкциях против России

Ян Брацкий
16:59 23.08.2022
Попавшие под санкции физические лица, по мнению канадской стороны, связаны с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.
Власти Канады заявили о новых санкциях против России
© Фото: Antonin Vincent, Dppi, globallookpress
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Канадские власти расширили санкционный список против России, включив в него 62 человека и одно предприятие. С таким заявлением выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на онлайн-саммите «Крымская платформа».

«Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении еще 62 человек и одной организации...» - приводят «Известия» слова канадского премьера.

Ранее стало известно, что Канада ввела очередные санкции в отношении нефтегазового и химического секторов российской экономики. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Министерства иностранных дел страны. В нем также уточнялось, что в перечень были добавлены восемь новых отраслей из этих секторов.

Канадским гражданам и компаниям теперь запрещено предоставлять услуги российской стороне, которые связаны с производством металлической продукции, автомобилей, прицепов и полуприцепов, компьютерных, электронных и оптических товаров, а также электрического оборудования, наземных транспортных средств и трубопроводов в секторах экономики России, которые были указаны в документе.

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