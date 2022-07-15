Канада ввела санкции против нефтегазового, химического и промышленного секторов экономики РФ

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что «у канадских компаний будет 60 дней для завершения контрактов с целевыми отраслями».

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Канада ввела очередные санкции в отношении России. На этот раз ограничительные меры затронули нефтегазовый, химический и промышленный секторы российской экономики. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте министерства иностранных дел страны. в разделе антироссийских санкций.

«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах (Россия), запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», - говорится в документе.

В нем также уточняется, что в перечень были добавлены восемь новых отраслей из этих секторов.

Кроме того, в материале поясняется, что канадским гражданам и компаниями теперь запрещено предоставлять услуги российской стороне, которые связаны с производством металлической продукции, автомобилей, прицепов и полуприцепов, компьютерных, электронных и оптических товаров, а также электрического оборудования, наземных транспортных средств и трубопроводов в секторах экономики России, которые были указаны в документе.

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что «у канадских компаний будет 60 дней для завершения контрактов с целевыми отраслями».

Ранее президент Украины осудил власти Канады из-за решения вернуть в Россию турбину для «Северного потока». Он полагает, что Канада не должна была принимать подобных решений и теперь РФ, якобы в любой момент может остановить транзит топлива в Европу.