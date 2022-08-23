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Выправка, ритм и мастерство: как прошла репетиция «Спасской башни» на Красной площади

Алексей Алексеев
17:01 23.08.2022
Фестиваль «Спасская башня» - это захватывающее дух музыкально-театрализованное представление. Организаторы называют это событие грандиозным «сражением» оркестров армий разных стран за любовь и восторги зрителей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Красной площади прошла финальная репетиция фестиваля «Спасская башня». Это музыкально-театрализованное представление. На сцене «сразятся» военные оркестры и музыканты из разных стран. Музыкальное действо на главной площади страны увидел Алексей Алексеев. 

Команды дирижера сводному оркестру дублируются на четырех языках. Помимо русского, на Красной площади звучат английский, испанский и арабский.

В этом году на фестиваль «Спасская башня» приехали военные оркестры со всего света, от Венесуэлы до Таиланда. Единственное, что не требует перевода, - это ноты, чувство ритма и мелодия. В этом отношении музыканты всего мира говорят на одном языке.

Сегодня прошли финальные репетиции. Военные музыканты отрабатывали слаженность и взаимодействие оркестра, рот почетного караула и танцевальных групп. Музыкантам из России, конечно, проще - они здесь играют не впервые. А вот многим иностранцам надо, что называется, ногами прочувствовать все неровности брусчатки Красной площади.

Фестиваль «Спасская башня» - это захватывающее дух музыкально-театрализованное представление. Организаторы называют это событие грандиозным «сражением» оркестров армий разных стран за любовь и восторги зрителей.

В программе «Спасской башни» сочетаются военная, классическая, народная и эстрадная музыка, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.

Военные музыканты со всего мира будут выступать на Красной площади каждый день с 26 августа по 4 сентября.

Ранее «Звезда» показывала, как участники «Танкового биатлона» ведут борьбу за выход в финал.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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