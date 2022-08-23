Премьер-министр Финляндии извинилась за фото со скандальной вечеринки

После публикации фото и видео с закрытой вечеринки премьер-министр была вынуждена сдать тест на наркотики.

© Фото: Michael Kappeler, dpa, globallookpress

Премьер-министр Финляндии Санна Марин извинилась за фотографию со скандальной вечеринки, которая проводилась в ее официальной резиденции. На снимках нет премьера, но присутствуют полураздетые девушки, которые держат перед грудью табличку с надписью «Финляндия».

«Я думаю, что эта фотография не соответствует действительности. Я извиняюсь, я думаю, что это фото не должно было быть сделано», - цитирует РИА Новости слова политика.

Марин подтвердила, что снимок был сделан после музыкального фестиваля Ruisrock в минувшее воскресенье. Компания веселилась в резиденции главы правительства в Кесаранте.

«Были в сауне, купались, проводили время в сауне и во дворе», - рассказала Марин.

Марин оказалась в центре скандала после публикации видео с закрытой вечеринки с ее участием. Под давлением оппозиции политик даже сдала тест на наркотики. Накануне стало известно, что медики не нашли в ее крови запрещенных препаратов. Тогда политик заявила, что высшие посты в государстве занимают обыкновенные люди, «ведущие обычную жизнь».