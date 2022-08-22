Медики не нашли наркотиков в крови финского премьер-министра

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео с одной из вечеринок, где в числе гостей была политик Санна Марин.

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Тесты премьер-министра Финляндии Санны Марин на наркотики оказались отрицательными. Об этом в минувшую пятницу сообщил национальный телеканал «Юле». Уточняется, что Марин сама оплатила медицинские процедуры.

Глава финского кабмина оказалась в центре скандала после публикации в социальных сетях видео с одной из вечеринок, где премьер была среди гостей. По данным газет «Илталехти» и «Илта-саномат», вместе с Марин на вечеринке присутствовали и другие знаменитости, а один из них за кадром произнес слово «мука», якобы имея в виду наркотики. Кроме того, на одном из видеороликов, предположительно, был виден белый порошок.

На фоне этих новостей финская оппозиция призвала Санну Марин объясниться и сдать соответствующие медицинские анализы. Сама политик заявила, что высшие посты в государстве занимают обыкновенные люди, «ведущие обычную жизнь».