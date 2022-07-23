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Инфекционист назвал штамм COVID-19 «Кентавр» признаком окончания пандемии

Игнат Далакян
02:12 23.07.2022
По словам иммунолога, никаких ограничений и масочно-перчаточных мер возобновлять не нужно.
Инфекционист назвал штамм COVID-19 «Кентавр» признаком окончания пандемии
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Появление в Российской Федерации нового подвида омикрон-штамма COVID-19 «Кентавр» является признаком окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Текущий всплеск "омикрона" - это "хвост" пандемии, окончание эпидемии коронавируса. Никаких ограничений и масочно-перчаточных мер возобновлять не нужно», - цитирует ТАСС Жемчугова.

По словам иммунолога, «Кентавр» принципиально не имеет отличий от видов «омикрона» ВА.4 и ВА.5.

Также, специалист рекомендовал носить маски в общественных местах людям с тяжелыми заболеваниями, принимающим иммуносупрессивную терапию и лицам старше 80-90 лет.

Ранее на территории Российской Федерации обнаружили случаи заражения новым подвидом штамма «омикрон» под названием «Кентавр». В Роспотребнадзоре отметили, что рост количества выявляемых в РФ случаев заражения коронавирусом связан с распространением новых вариантов омикрон-штамма

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