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RTBF: от пожаров в Европе выгорело более 660 тысяч га лесов

Марина Крижановская
00:49 15.08.2022
Более всего пострадала Испания - 246 тысяч гектаров сгоревших лесов, наименьший ущерб причинен лесам Франции - 61 тысяча гектаров.
RTBF: от пожаров в Европе выгорело более 660 тысяч га лесов
© Фото: Europa Press, Keystone Press Agency, Global Look Press
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В 2022 году европейские леса подверглись сильнейшему испытанию огнем. Так, выгорело 662 776 гектаров леса. В Европе это явление связывают с аномальной жарой и засухой.

Наиболее пострадала от лесных пожаров Испания - 246 тысяч га сгоревших лесов. Также Румыния - 150 тысяч га, Португалия - 75 тысяч га и Франция - 61 тысяча га. Информацию приводит бельгийское СМИ RTBF.

Отмечено, что сама Бельгия «по-прежнему относительно защищена от пожаров». Профессор климатологии Католического университета в Лувене Жан-Паскаль Ван Иперселе связывает это явление с изменениями климата.

«Скорее всего, изменение климата подготавливает почву для возникновения очень серьезных пожаров, как только возникает искра, вспышка или плохо потушенная сигарета», - рассказал он.

Отмечается, что подобная потеря лесов в этой части света невиданная. Огнем уничтожается и биологическое разнообразие. Вместе с тем, в атмосферу поступает значительное количество углекислого газа, способствуя климатическим нарушениям.

Ранее рассказывалось, как влияют распространяющиеся пожары на Германию. В районе Кельса на северо-западе Германии - пожары площадью почти 1000 гектаров. В опасной близости находятся дорогостоящие ветряные электростанции. Местные власти призывали людей уезжать в безопасное место.

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