Володин встретился с Пушилиным в ходе рабочей поездки в ДНР

Во время встречи с депутатами Народного Совета Вячеслав Володин заявил о необходимости создания единого правового пространства.

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Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин совершил рабочую поездку в Донецкую Народную Республику (ДНР). Там он встретился с ее главой Денисом Пушилиным и депутатами Народного Совета.

«Нам необходимо сформировать единое правовое пространство в самых разных сферах - образовании, здравоохранении, транспорте, ЖКХ. Для этого мы организовали взаимодействие профильных комитетов с нашими коллегами из Народного Совета - в Государственной думе в июле побывала делегация парламента ДНР», - цитирует Володина Telegram-канал Народного Совета ДНР.

Кроме того, Володин призвал депутатов ГД РФ, находящихся на территории республики, активнее включаться в работу по решению проблем местных жителей.