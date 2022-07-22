Депутаты Госдумы прибыли в ДНР для передачи гумпомощи жителям и предприятиям

В завершение мероприятия будет подписано соглашение о сотрудничестве между Комитетом по промышленности и торговле Государственной думы РФ и Народным Советом ДНР.

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Двадцать второго июля совместно с всероссийской политической партией «Единая Россия» первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комитета Государственной думы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев передал очередной гуманитарный груз для жителей Донецкой Народной Республики. В мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, члены Комитета ГД РФ по промышленности и торговле.

В составе гуманитарного конвоя десять автомобилей с продуктами питания, товарами первой необходимости и водой, которые были собраны в рамках акции «Всегда рядом» Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. Груз лично принял глава администрации города Снежное Александр Скворцов.

После российская делегация посетила Снежнянский машиностроительный завод «Авиатех», который производит лопатки для турбин вертолетов, самолетов-штурмовиков и гражданских двигателей.

Итогом визита станет круглый стол по гармонизации законодательства ДНР и ЛНР с законодательством Российской Федерации в части защиты прав потребителей, торговли и промышленности, в котором примут участие глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, руководители министерств промышленности ДНР и ЛНР, а также депутаты профильных комитетов республик.

В завершение мероприятия будет подписано соглашение о сотрудничестве между Комитетом по промышленности и торговле Государственной думы РФ и Народным Советом ДНР. Данный документ позволит ускорить темпы интеграции и обеспечит стабильность единого законодательного поля в части защиты прав потребителей, торговли и промышленности.