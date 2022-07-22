В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Депутаты Госдумы прибыли в ДНР для передачи гумпомощи жителям и предприятиям

Алексей Курильченко
16:37 22.07.2022
В завершение мероприятия будет подписано соглашение о сотрудничестве между Комитетом  по промышленности и торговле Государственной думы РФ и Народным Советом ДНР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Двадцать второго июля совместно с всероссийской политической партией «Единая Россия» первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комитета Государственной думы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев передал очередной гуманитарный груз для жителей Донецкой Народной Республики. В мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, члены Комитета ГД РФ по промышленности и торговле.

В составе гуманитарного конвоя десять автомобилей с продуктами питания, товарами первой необходимости и водой, которые были собраны в рамках акции «Всегда рядом» Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. Груз лично принял глава администрации города Снежное Александр Скворцов.

После российская делегация посетила Снежнянский машиностроительный завод «Авиатех», который производит лопатки для турбин вертолетов, самолетов-штурмовиков и гражданских двигателей.

Итогом визита станет круглый стол по гармонизации законодательства ДНР и ЛНР с законодательством Российской Федерации в части защиты прав потребителей, торговли и промышленности, в котором примут участие глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, руководители министерств промышленности ДНР и ЛНР, а также депутаты профильных комитетов республик.

В завершение мероприятия будет подписано соглашение о сотрудничестве между Комитетом  по промышленности и торговле Государственной думы РФ и Народным Советом ДНР. Данный документ позволит ускорить темпы интеграции и обеспечит стабильность единого законодательного поля в части защиты прав потребителей, торговли и промышленности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:52 Армия
Видео
«Огневые точки подавляем»: боец ДНР рассказал о боевых буднях на передовой
15:42 В стране и мире
Набиуллина заявила, что исчезновение некоторых товаров в РФ не является проблемой
15:52 В стране и мире
СБУ арестовала активы Медведчука и его жены
14:00 В стране и мире
Видео
Херсонскую и Запорожскую области соединили с энергосистемой России
12:14 В стране и мире
Путин обсудил с Лукашенко двустороннее сотрудничество РФ и Белоруссии
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении четырех украинских пусковых установок HIMARS
Видео
МО РФ: в Краматорске ликвидировано до 300 украинских националистов «Черной сотни»
Видео
Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации в Москве
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении более 600 украинских боевиков в центре отдыха «Империя» под Одессой
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», участвующую в спецоперации на Украине
Видео
Шойгу дал указания жестко пресекать обстрелы националистами освобожденных кварталов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.