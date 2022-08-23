В стране и мире В стране и мире В стране и мире

FT: Польше придется отапливаться мусором вместо угля из-за отказа поставок из РФ

Анна Касаткина
13:08 23.08.2022
Из-за большого количества сжигаемого мусора в этом году воздух в стране «будет намного хуже обычного», заявили в Торговой палате польских продавцов угля.
FT: Польше придется отапливаться мусором вместо угля из-за отказа поставок из РФ
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
Читайте нас на:

Жителям Польши рад отопления своих домов зимой придется сжигать древесину и мусор, так как отказ поставок угля из России вызовут его дефицит. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на президента Торговой палаты польских продавцов угля Лукаша Горбача.

Польша является крупнейшим производителем угля в Евросоюзе, однако из-за низкого качества большая его часть непригодна для отопления и в основном используется для производства электричества. Россия поставляла в страну порядка двух пятых от общего объема потребляемого домохозяйствами топлива. Эмбарго на поставки угля из РФ было введено в Польше в середине апреля.

«Стремительно растущие цены на дефицитный уголь вскоре заставят домохозяйства сжигать вместо него более дешевые древесные брикеты или бытовые отходы для отопления домов», - сказал Горбач.

Он отметил, что из-за большого количества сжигаемого мусора в этом году воздух в стране «будет намного хуже обычного».

Ранее польский топливный концерн ORLEN предупредил, что по итогам 2022 года цены на газ могут увеличиться в три раза. Помимо этого, ожидается рост стоимости электроэнергии в 2,6 раза.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:55 Армия
Видео
МО РФ: поставлено под контроль уже три четверти территории Марьинки под Донецком
12:57 Армия
Минобороны России: на территории ДНР планомерно уничтожается элитный 214-й батальон ВСУ
12:34 В стране и мире
Очевидцы сообщили о попадании снаряда ВСУ в здание администрации главы ДНР в Донецке
12:16 Армия
Видео
И обрушу неистовый «Град»: кадры ночной работы РСЗО ЛНР по позициям украинских боевиков
10:24 В стране и мире
Видео
Дугин на прощании с дочерью Дарьей рассказал о ее последних словах
Популярное
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.