FT: Польше придется отапливаться мусором вместо угля из-за отказа поставок из РФ

Из-за большого количества сжигаемого мусора в этом году воздух в стране «будет намного хуже обычного», заявили в Торговой палате польских продавцов угля.

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Жителям Польши рад отопления своих домов зимой придется сжигать древесину и мусор, так как отказ поставок угля из России вызовут его дефицит. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на президента Торговой палаты польских продавцов угля Лукаша Горбача.

Польша является крупнейшим производителем угля в Евросоюзе, однако из-за низкого качества большая его часть непригодна для отопления и в основном используется для производства электричества. Россия поставляла в страну порядка двух пятых от общего объема потребляемого домохозяйствами топлива. Эмбарго на поставки угля из РФ было введено в Польше в середине апреля.

«Стремительно растущие цены на дефицитный уголь вскоре заставят домохозяйства сжигать вместо него более дешевые древесные брикеты или бытовые отходы для отопления домов», - сказал Горбач.

Он отметил, что из-за большого количества сжигаемого мусора в этом году воздух в стране «будет намного хуже обычного».

Ранее польский топливный концерн ORLEN предупредил, что по итогам 2022 года цены на газ могут увеличиться в три раза. Помимо этого, ожидается рост стоимости электроэнергии в 2,6 раза.