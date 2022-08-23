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Die Welt: президентом Украины управляют США, Германия и Франция

Сергей Лебедев
01:38 23.08.2022
Утверждается, что западные политики определяют политический курс Владимира Зеленского.
Die Welt: президентом Украины управляют США, Германия и Франция
© Фото: Mykola Tys, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Владимиром Зеленским управляют лидеры США, Германии и Франции. К такому выводу пришел немецкий обозреватель Кристов Шлиц. По его мнению, западные политики определяют политический курс украинского президента.

«Несмотря на все публичные заявления о праве Киева на самоопределение, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон решают, что будет делать Зеленский, потому что без финансовой и военной помощи Запада Украина была бы совершенно беспомощна», - приводит РИА Новости перевод статьи Шлица на портале Die Welt*.

При этом обозреватель уверяет, что у западных стран нет единого мнения по Украине. Пока в Вашингтоне намерены продолжать поставлять Киеву вооружение, в Европе предпочли бы вариант переговоров между Украиной и Россией.

Эти разногласия якобы усугубляют ситуацию в странах ЕС, чьи жители разочарованы в антироссийской политике. Кристов Шлиц назвал такие настроения токсичными. Они затрудняют введение новых ограничительных мер и делают поставки оружия все более маловероятными.

Напомним, ранее американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский назвал два варианта развития конфликта на Украине. По его словам, кризис можно решить с помощью поиска компромисса в ходе переговоров или же продолжить эскалацию для Киева и стран Запада.

*Die Welt - доступ к порталу на территории РФ ограничен Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры от 9 июля 2022 года, в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ.

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