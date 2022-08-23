Die Welt: президентом Украины управляют США, Германия и Франция

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Владимиром Зеленским управляют лидеры США, Германии и Франции. К такому выводу пришел немецкий обозреватель Кристов Шлиц. По его мнению, западные политики определяют политический курс украинского президента.

«Несмотря на все публичные заявления о праве Киева на самоопределение, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон решают, что будет делать Зеленский, потому что без финансовой и военной помощи Запада Украина была бы совершенно беспомощна», - приводит РИА Новости перевод статьи Шлица на портале Die Welt*.

При этом обозреватель уверяет, что у западных стран нет единого мнения по Украине. Пока в Вашингтоне намерены продолжать поставлять Киеву вооружение, в Европе предпочли бы вариант переговоров между Украиной и Россией.

Эти разногласия якобы усугубляют ситуацию в странах ЕС, чьи жители разочарованы в антироссийской политике. Кристов Шлиц назвал такие настроения токсичными. Они затрудняют введение новых ограничительных мер и делают поставки оружия все более маловероятными.

Напомним, ранее американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский назвал два варианта развития конфликта на Украине. По его словам, кризис можно решить с помощью поиска компромисса в ходе переговоров или же продолжить эскалацию для Киева и стран Запада.

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