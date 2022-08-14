Американский историк назвал два варианта разрешения конфликта на Украине

Он обратил внимание, что переговорный процесс способствует преодолению конфликта и обеспечит стабильное мирное будущее на несколько десятилетий вперед.

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Американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский назвал два варианта развития конфликта на Украине. По его словам, кризис можно решить с помощью поиска компромисса в ходе переговоров или же продолжить эскалацию для Киева и стран Запада.

«У нас есть два варианта: дипломатический и недипломатический. Недипломатический означает продолжать эскалацию со всеми потерями и жертвами. Другой вариант - перестать саботировать дипломатию и прийти к мирному соглашению, отвечающему интересам обеих сторон», - приводит его слова немецкая газет Welt.

Историк отметил, что недипломатический вариант разрушителен для самой Украины, подчеркнув, что в этом случае союзники по НАТО будут нести полную ответственность за происходящее, так как сами подталкивают власти Киева на необдуманные действия.

«По логике Запада, раз Украина просит, то ей нужно предоставить все оружие, которое ей требуется. Но те, кто снабжают ее оружием, должны задуматься», - сказал он.

Хомский обратил внимание, что переговорный процесс способствует преодолению конфликта и обеспечит стабильное мирное будущее на несколько десятилетий вперед. Он напомнил о Карибском кризисе, когда «Вашингтон потребовал от Москвы перестать помогать Кубе защищаться от возможного нападения США, а Советский Союз отступил». Сейчас же, по мнению философа, попятиться должен Запад.

Ранее глава департамента по разоружению МИД Китая Фу Цонг выразил мнение, что, несмотря на напряженную обстановку в мире, развивающаяся ситуация не обязательно приведет к началу ядерного конфликта между странами. Он отметил, что такой сценарий далек от реализации, пока все постоянные члены Совета безопасности ООН придерживаются известной истины: ядерную войну невозможно выиграть и нельзя развязывать.