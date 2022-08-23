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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС пролетели над водами Японского моря

12:00 23.08.2022
Истребительное сопровождение ракетоносцев ВКС России обеспечивали российские самолеты Су-30СМ. На отдельных этапах маршрута самолеты РФ также сопровождались южнокорейскими истребителями F-16. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщает Минобороны России. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что полет был плановым и продолжался семь часов. 

Истребительное сопровождение ракетоносцев ВКС России обеспечивали российские самолеты Су-30СМ. На отдельных этапах маршрута самолеты РФ также сопровождались южнокорейскими истребителями F-16. 

В МО РФ добавили, что летчики дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. При этом все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. 

Самолет Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36.

При этом первый боевой опыт самолет получил в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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