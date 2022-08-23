В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В минобороны Нидерландов рассказали, как их военные готовят ВСУ в Великобритании

Максим Крюков
01:15 23.08.2022
Нидерланды, помимо передачи Украине оборудования для обезвреживания боеприпасов, изучают различные возможности поддержки Киева посредством обучения военных ВСУ и обмена опытом.
В минобороны Нидерландов рассказали, как их военные готовят ВСУ в Великобритании
© Фото: Larissa Schwedes, dpa, Global Look Press
Читайте нас на:

На территории Великобритании в подготовке украинских солдат принимают участие около девяноста нидерландских военных. Об этом сообщили в министерстве обороны Нидерландов.

«В настоящее время 90 голландских военнослужащих находятся в Соединенном Королевстве для базовой военной подготовки украинских солдат», - говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте оборонного ведомства.

В понедельник, 22 августа, глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен посетила Киев с рабочим визитов. В ходе встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым обсуждались вопросы, касающиеся военной помощи Украине.

Кроме того, отмечается, что Нидерланды, помимо передачи украинской стороне оборудования для обезвреживания боеприпасов, изучают различные возможности поддержки Киева посредством обучения военных ВСУ и обмена опытом.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз под видом создания миссии по подготовке украинских солдат будет обучать террористов и нацистских боевиков для киевского режима. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что мероприятия будут проходить не на Украине, а в одной из соседних стран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:34 В стране и мире
США осудили убийство журналистки Дарьи Дугиной
22:16 В стране и мире
СК РФ оценит высказывания посла Украины в Казахстане с призывами к убийству русских
20:50 В стране и мире
Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно
19:31 В стране и мире
Видео
Дамба под угрозой: очевидцы сняли мощный обстрел ВСУ Каховской ГЭС
19:29 Армия
Видео
БДК «Иван Грен» отправился в поход из Североморска в поддержку ВС РФ
Популярное
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.