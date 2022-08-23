В минобороны Нидерландов рассказали, как их военные готовят ВСУ в Великобритании

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На территории Великобритании в подготовке украинских солдат принимают участие около девяноста нидерландских военных. Об этом сообщили в министерстве обороны Нидерландов.

«В настоящее время 90 голландских военнослужащих находятся в Соединенном Королевстве для базовой военной подготовки украинских солдат», - говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте оборонного ведомства.

В понедельник, 22 августа, глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен посетила Киев с рабочим визитов. В ходе встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым обсуждались вопросы, касающиеся военной помощи Украине.

Кроме того, отмечается, что Нидерланды, помимо передачи украинской стороне оборудования для обезвреживания боеприпасов, изучают различные возможности поддержки Киева посредством обучения военных ВСУ и обмена опытом.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз под видом создания миссии по подготовке украинских солдат будет обучать террористов и нацистских боевиков для киевского режима. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что мероприятия будут проходить не на Украине, а в одной из соседних стран.