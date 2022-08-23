Российские девушки-топографы прошли этапы конкурса «Меридиан» наравне с мужскими командами

И девушки, и организаторы солидарны в желании видеть конкуренцию со стороны других стран и приглашают женщин-военнослужащих иностранных государств на «Меридиан» в 2023 году.

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Российские девушки-топографы прошли этапы конкурса АрМИ-2022 «Меридиан» в Казахстане наравне с мужскими командами. Об этом сообщает пресс-центр Армейских международных игр.

Два женских топографических расчета из России выступают на конкурсе в отдельном зачете. Другие государства женских топографов на конкурс на прислали.

«На этапе "Огневой рубеж" восхитила судей и участников конкурса топогеодезист старший лейтенант Евгения Авдеенко. Она закончила стрельбу за 40,91 секунды, набрав всего пять секунд штрафного времени. Результат Евгении стал четвертым в личном зачете среди всех участников конкурса», - говорится в сообщении.

Всего же в «Меридиане» участвует 30 военнослужащих из восьми стран.

Также сообщается, что по общему времени первый женский расчет, возглавляемый старшим лейтенантом Екатериной Балютис, обошел мужские расчеты из России, Китая, Белоруссии и Армении.

Кроме того, на этапе «Азимут» оба женских расчета из России обошли мужскую команду Армении. А начальник второго женского расчета старший лейтенант Дарья Колесникова и вовсе оказалась лучшей среди всех команд, поразив цели с наименьшей погрешностью и показав лучшее общее время на трассе квадратлона, чем у мужских расчетов России, Армении, Ирана и Узбекистана.

В зачете женских топографов на конкурсе одержал победу первый расчет, состоящий из Екатерины Балютис, Дарьи Выскуб и Евгении Авдеенко. Второе место занял второй расчет из Дарьи Колесниковой, Анны Михновой и Юлии Драй.

И девушки, и организаторы солидарны в желании видеть конкуренцию со стороны других стран и приглашают женщин-военнослужащих иностранных государств на «Меридиан» в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Россия поставила рекорд трассы на самом изнуряющем этапе «Десантного взвода» в Алжире.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов